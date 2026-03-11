RWE Aktie
Marktkap. 38,87 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Abschätzbarkeit der Ergebnisse je Aktie 2026 bis 2031 sei gut, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Der Aktienkurs von RWE sollte am Donnerstag den europäischen Versorgersektor hinter sich lassen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,60 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,54%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
