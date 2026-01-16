DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.133 -0,6%Euro 1,1643 +0,5%Öl 64,14 -0,1%Gold 4.673 +1,7%
Profil

Airbus Aktie

210,55 EUR -6,25 EUR -2,88 %
STU
210,30 EUR -6,30 EUR -2,91 %
GVIE
Marktkap. 171,61 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

17:31 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
Airbus SE
210,55 EUR -6,25 EUR -2,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Dies schrieb Milene Kerner am Montag im Rahmen einer Analyse globaler Auslieferungen von Flugzeugen für den zivilen Bereich./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
211,05 €		 Abst. Kursziel*:
4,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
210,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

