Barclays Capital

Airbus SE Overweight

17:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Dies schrieb Milene Kerner am Montag im Rahmen einer Analyse globaler Auslieferungen von Flugzeugen für den zivilen Bereich./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:03 / GMT

