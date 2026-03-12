DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt
Air Liquide Aktie

172,40 EUR +2,22 EUR +1,30 %
STU
156,08 CHF +1,59 CHF +1,03 %
BRX
Marktkap. 98,74 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Barclays Capital

Air Liquide Overweight

11:51 Uhr
Air Liquide Overweight
Air Liquide S.A.
172,40 EUR 2,22 EUR 1,30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Der Industriegasekonzern entwickle sich zu einem Gewinner im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Alex Sloane am Freitagnachmittag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Overweight

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
171,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
172,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

11:51 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
26.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Air Liquide-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Air Liquide, HOCHTIEF, Norsk Hydro, Krones und Aurubis.
TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
dpa-afx Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen