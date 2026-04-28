Barclays Capital

Air Liquide Overweight

08:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick sei konservativ und die Fundamentallage intakt, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Er sieht in diesem Vorgehen des Managements eine umsichtige Entscheidung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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