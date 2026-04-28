Bernstein Research

Air Liquide Outperform

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 210 auf 207 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Gaskonzerns seien ordentlich ausgefallen, lägen aber knapp unter den Markterwartungen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Er senkte seine Wachstumsannahmen sowie seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie 2026 und 2027 ein wenig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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