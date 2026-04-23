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Marktkap. 108,84 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

UBS AG

Air Liquide Buy

11:31 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen im ersten Quartal um 2 Prozent verfehlt, schrieb Charles Eden am Dienstag nach den Zahlen. Der Auftragsbestand des Industriegaskonzerns liege allerdings auf Rekordniveau./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
179,76 €		 Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
179,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,21%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
200,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

11:31 Air Liquide Buy UBS AG
09:51 Air Liquide Overweight Barclays Capital
09:31 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
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