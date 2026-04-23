UBS AG

Air Liquide Buy

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen im ersten Quartal um 2 Prozent verfehlt, schrieb Charles Eden am Dienstag nach den Zahlen. Der Auftragsbestand des Industriegaskonzerns liege allerdings auf Rekordniveau./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT

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