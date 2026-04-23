Air Liquide Aktie
Marktkap. 108,84 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen im ersten Quartal um 2 Prozent verfehlt, schrieb Charles Eden am Dienstag nach den Zahlen. Der Auftragsbestand des Industriegaskonzerns liege allerdings auf Rekordniveau./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
179,76 €
|Abst. Kursziel*:
16,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,21%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
200,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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