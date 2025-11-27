SMC Research

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10:54 Uhr

SMC-Research sieht die audius SE nach starken vorläufigen Zahlen für 2025 und einer ebenfalls sehr positiven Prognose für 2026 klar auf Kurs. Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf die hohe operative Dynamik zum Jahresende und den kräftig gestiegenen Auftragsbestand. Vor diesem Hintergrund habe SMC-Research das Kursziel auf 29,00 Euro erhöht und das Urteil „Buy“ bestätigt.

Mit den vorläufigen Zahlen für 2025 habe audius die eigene Prognose und die Erwartungen von SMC-Research deutlich übertroffen und sowohl bei der Gesamtleistung, die um 29 Prozent auf 108,8 Mio. Euro gestiegen sei, als auch beim operativen Ergebnis, das um 24 Prozent auf 8,8 Mio. Euro zugelegt habe, neue Rekordwerte erreicht.

Besonders bemerkenswert sei dabei die hohe Wachstumsdynamik zum Jahresende gewesen, die zu einem großen Teil organisch erzielt worden sei. So habe die Gesamtleistung im vierten Quartal organisch um ca. 30 Prozent gesteigert werden können; einschließlich der Konsolidierungseffekte der beiden letztjährigen Akquisitionen sei zwischen Oktober und Dezember sogar ein Wachstum um 55 Prozent erzielt worden. Das Quartals-EBITDA habe im Vorjahresvergleich um fast 80 Prozent zugelegt.

Ebenso sehr positiv sei die neue Prognose für 2026 ausgefallen. Nachdem bereits seit dem Sommer absehbar gewesen sei, dass die zuvor für 2026 geltende Mittelfristprognose einer Gesamtleistung von mehr als 115 Mio. Euro deutlich übertroffen werden dürfte, peile audius nun einen Wert oberhalb von 125 Mio. Euro an und wolle auf dieser Basis ein EBITDA von mehr als 10 Mio. Euro erreichen.

Gestützt werde diese Aussage nicht zuletzt durch den starken Auftragsbestand, der sich allein im vierten Quartal, größtenteils, aber nicht nur akquisitionsbedingt, von 81,5 auf 98,9 Mio. Euro erhöht habe. SMC-Research habe für 2026 bereits bislang mit ähnlichen Werten gerechnet, die Schätzungen nun aber gleichwohl auf 127,3 Mio. Euro beziehungsweise 10,9 Mio. Euro angehoben. Auch die Umsatz- und Ergebniswerte für die Folgejahre hätten sich dadurch erhöht.

Von der überraschenden Schwäche vom Jahresanfang 2025 sei bei audius inzwischen nichts mehr zu spüren. Das Unternehmen habe die operative Dynamik im Jahresverlauf sukzessive gesteigert und die Entwicklung im Sommer mit zwei attraktiven Akquisitionen flankiert. Der hohe Auftragsbestand und die Prognose für 2026 verdeutlichten zudem, dass die Dynamik anhalte.

Damit profitiere audius von seiner breiten Aufstellung als Digitalisierungsspezialist und könne der verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Konjunktur erfolgreich trotzen. SMC-Research gehe davon aus, dass das Unternehmen diesen Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde.

Diese Einschätzung spiegele sich in den Schätzungen und im Kursziel wider, das infolge der Berücksichtigung der starken Zahlen und der Prognose auf 29,00 Euro erhöht worden sei. Damit werde für die Aktie ein sehr hohes Aufwärtspotenzial gesehen, weswegen das bisherige Urteil „Buy“ bestätigt worden sei.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.03.2026 um 10:50 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 16.03.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 16.03.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-16-SMC-Comment-audius_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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