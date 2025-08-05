DAX 24.084 +0,0%ESt50 5.341 +0,2%Top 10 Crypto 16,50 +0,6%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.364 +0,1%Euro 1,1618 +0,0%Öl 66,88 +0,3%Gold 3.353 +0,3%
audius Aktie

SMC Research

audius Kaufen

09:39 Uhr
audius Kaufen

SMC Research hat seine Analyse zur audius SE nach der jüngsten Übernahme der CompuSafe Data Systems AG aktualisiert. Analyst Adam Jakubowski bewertet die Transaktion als klar werterhöhend und hebt das Kursziel deutlich an. Neben finanziellen Effekten sieht er vor allem strategische Vorteile für die weitere Expansion von audius.

Nach der Übernahme der Ergonomics AG im Juni habe audius in kurzem Abstand den Akquisitionskurs mit dem vollständigen Erwerb der CompuSafe Data Systems AG fortgesetzt. Es handele sich um eine größere Transaktion, die sich deutlich auf die audius-Zahlen sowohl im laufenden Jahr als auch in Zukunft auswirken werde. CompuSafe sei seit mehr als 35 Jahren im Markt aktiv, biete ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen an, beschäftige rund 180 Mitarbeiter und erwirtschafte jährliche Erlöse von etwa 20 Mio. Euro. Zum Kaufpreis sei nichts veröffentlicht worden, jedoch gehe SMC Research angesichts der Verlust- und Restrukturierungsphase der letzten Jahre von einer niedrigen Umsatzbewertung aus. Man gehe zudem davon aus, dass audius die Profitabilität von CompuSafe perspektivisch auf das Niveau des bisherigen audius-Konzerns bringen werde. Daher werde die Übernahme als klar werterhöhend eingeschätzt. Dies gelte umso mehr, als audius mehrere strategische Vorteile erhalte, darunter eine breitere Kundenbasis (unter anderem im öffentlichen Sektor und im Defence-Bereich), eine Ergänzung des Leistungsportfolios sowie zusätzliche Cross-Selling-Potenziale.

Nach Integration der Übernahme in das Bewertungsmodell habe sich das Kursziel von 21,30 Euro auf nun 25,10 Euro erhöht. Dieses liege trotz der zuletzt erfreulichen Kursentwicklung deutlich über der aktuellen Börsenbewertung, in der nach Einschätzung von SMC Research weder die gute Positionierung von audius noch die konsequent verfolgte Expansionsstrategie ausreichend berücksichtigt würden. Nach der CompuSafe-Übernahme werde audius die mittelfristige Zielsetzung, die Gesamtleistung bis 2026 auf über 115 Mio. Euro zu steigern, mit hoher Wahrscheinlichkeit klar erreichen. Dies entspreche einem Wachstum von mindestens 55 Prozent gegenüber 2022 – und das in einem rezessiven wirtschaftlichen Umfeld.

SMC Research sehe sich in seiner positiven Einschätzung von audius bestätigt und bekräftige das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.08.2025 um 9:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.08.2025 um 7:29 Uhr fertiggestellt und am 12.08.2025 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-12-SMC-Comment-audius_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

audius Kaufen

Unternehmen:
Analyst: SMC Research
Kursziel: 25,10 €
25,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

