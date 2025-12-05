DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.408 -0,2%Top 10 Crypto 12,01 -0,4%Nas 23.557 -0,1%Bitcoin 77.387 -0,1%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,70 -1,8%Gold 4.194 -0,1%
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Airbus Aktie

197,84 EUR +1,10 EUR +0,56 %
STU
198,00 EUR +1,08 EUR +0,55 %
GVIE
Marktkap. 155,27 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

17:56 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
197,84 EUR 1,10 EUR 0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus angesichts der vollzogenen Übernahme von Geschäftsteilen von Spirit AeroSystems auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Schritt sollte dazu beitragen, dass die Risiken in der Airbus-Lieferkette weiter reduziert werden, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
198,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
197,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,31%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

17:56 Airbus Outperform RBC Capital Markets
15:36 Airbus Overweight Barclays Capital
13:31 Airbus Kaufen DZ BANK
05.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

