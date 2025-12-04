Air Liquide Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aristotelis Moutopoulos sieht den Gasekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie irgendwo "zwischen Resilienz und Rendite". Das Unternehmen agiere in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren und zeige Wachstum über den Konjunkturzyklus hinaus. In der Aktie sieht der Experte eine "unauffällige Wachstumsstory". Sie ist im Industriegasesektor sein "Top Pick"./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Kaufen
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
161,30 €
|Abst. Kursziel*:
30,19%
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
161,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,03%
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
