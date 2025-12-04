DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.408 -0,2%Top 10 Crypto 12,01 -0,4%Nas 23.557 -0,1%Bitcoin 77.387 -0,1%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,70 -1,8%Gold 4.194 -0,1%
Air Liquide Aktie

Marktkap. 94,04 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
DZ BANK

Air Liquide Kaufen

17:26 Uhr
Air Liquide Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aristotelis Moutopoulos sieht den Gasekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie irgendwo "zwischen Resilienz und Rendite". Das Unternehmen agiere in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren und zeige Wachstum über den Konjunkturzyklus hinaus. In der Aktie sieht der Experte eine "unauffällige Wachstumsstory". Sie ist im Industriegasesektor sein "Top Pick"./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

