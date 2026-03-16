Deutsche Bank Aktie

25,82 EUR -0,02 EUR -0,08 %
29,76 USD +0,02 USD +0,07 %
Marktkap. 49,28 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Christian Sewing rechne im ersten Quartal mit stagnierenden Erträgen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut der Expertin ist dies eine enttäuschende Prognose, die den Aktienkurs am Berichtstag belasten sollte./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,86 €		 Abst. Kursziel*:
50,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,07%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

17:36 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
