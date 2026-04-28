Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 51,6 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Dank der Erträge und der Kostenentwicklung hätten die Frankfurter klar positiv überrascht, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die guten Erträge gingen indes vor allem auf strategisch weniger wichtige Bereiche wie etwa die Vermögensverwaltung zurück, und bei den Kosten sehe sie angesichts der geplanten Investitionen Risiken. Auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die enttäuschende Entwicklung bei der Risikovorsorge im Fokus stehen. Zudem falle die Schwäche der harten Kernkapitalquote (CET1) auf./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Equal Weight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
26,63 €
|Abst. Kursziel*:
20,17%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
26,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,43%
|KGV*:
|Ø Kursziel:
34,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|10:41
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|10:26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:01
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:01
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.