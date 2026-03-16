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Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

12:36 Uhr
SAFRAN Outperform
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SAFRAN S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Geringere Investitionen der Fluggesellschaften wegen des Kriegs im Nahen Osten dürften vor allem Safran und das US-Luftfahrtkonzern RTX treffen, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
305,70 €		 Abst. Kursziel*:
30,85%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
308,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,58%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
362,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

12:36 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 SAFRAN Neutral UBS AG
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