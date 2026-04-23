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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Bernstein Research

SAFRAN Outperform

10:21 Uhr
SAFRAN Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 410 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. MTU habe noch andere Probleme zu lösen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
270,20 €		 Abst. Kursziel*:
29,53%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
273,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,92%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:21 SAFRAN Outperform Bernstein Research
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