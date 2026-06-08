SAFRAN Aktie
Marktkap. 122,78 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran nach einem Standortbesuch in Montluçon mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsvorteile des Rüstungskonzerns in den Bereichen Trägheitssysteme, Optronik und moderne Lenkbomben seien deutlich geworden, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
298,60 €
|Abst. Kursziel*:
22,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
297,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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