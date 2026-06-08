DAX 24.355 -0,3%ESt50 6.040 -0,2%MSCI World 4.739 -0,1%Top 10 Crypto 7,8670 -0,4%Nas 25.679 -1,0%Bitcoin 53.006 -0,9%Euro 1,1551 +0,1%Öl 91,44 -1,0%Gold 4.172 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Verlusten -- UniCredit kauft weitere Commerzbank-Anteile -- Softbank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix im Fokus
Top News
Heijmans N.V.: Bau- und Immobilienkonzern steigert Auftragsbestand auf 4,1 Mrd. Euro! Heijmans N.V.: Bau- und Immobilienkonzern steigert Auftragsbestand auf 4,1 Mrd. Euro!
Oil-Dri Corporation of America: 17,4 % Kursgewinn dank Katzenstreu und Flugkraftstoffen! Oil-Dri hebt ab! Oil-Dri Corporation of America: 17,4 % Kursgewinn dank Katzenstreu und Flugkraftstoffen! Oil-Dri hebt ab!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
297,40 EUR +1,80 EUR +0,61 %
STU
273,25 CHF +0,69 CHF +0,25 %
BRX
finanzen.net zero
SAFRAN jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 122,78 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

Deutsche Bank AG

SAFRAN Buy

09:46 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
297,40 EUR 1,80 EUR 0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran nach einem Standortbesuch in Montluçon mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsvorteile des Rüstungskonzerns in den Bereichen Trägheitssysteme, Optronik und moderne Lenkbomben seien deutlich geworden, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
298,60 €		 Abst. Kursziel*:
22,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
297,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:46 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
25.04.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx Aktien von SAFRAN, Air France-KLM & Co. fester: Hoffnung auf Entspannung in Nahost treibt fast alle Branchen an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen
Business Times SIA Engineering, France’s Safran in US$118 million JV for aircraft engine maintenance in Singapore
RTE.ie Safran targets higher 2026 profit as jet engine services
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen