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Symbol SPCX

Bernstein Research

SpaceX Outperform

14:36 Uhr
SpaceX Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX nach der Absolvierung des 13. Testfluges der Riesen-Rakete Starship auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned sprach in einer am Montag vorliegenden Einschätzung von einem alles in allem großen Erfolg, auch wenn es ein Problem mit dem Booster gegeben habe. Am wichtigsten sei, dass die zweite Stufe des Raumtransportsystems erfolgreich gelandet sei, ohne dass der Hitzeschild nennenswerte Schäden davongetragen habe./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 10:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 239,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 115,07		 Abst. Kursziel*:
107,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 113,14		 Abst. Kursziel aktuell:
111,24%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 226,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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