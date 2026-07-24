Allianz Aktie
Marktkap. 162,4 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 400 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Für Branchenvertreter mit bedeutenden Vermögensverwaltungssparten wie die Allianz hätten sich die Kapitalmärkte positiv entwickelt./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
440,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
430,50 €
|Abst. Kursziel*:
2,21%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
431,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,09%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
433,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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