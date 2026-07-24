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Symbol ALIZF

RBC Capital Markets

Allianz Sector Perform

13:16 Uhr
Allianz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Allianz
431,00 EUR 5,40 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 400 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Für Branchenvertreter mit bedeutenden Vermögensverwaltungssparten wie die Allianz hätten sich die Kapitalmärkte positiv entwickelt./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
440,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
430,50 €		 Abst. Kursziel*:
2,21%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
431,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,09%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
433,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

13:16 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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