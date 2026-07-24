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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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457,80 EUR -5,65 EUR -1,22 %
STU
454,70 EUR -9,85 EUR -2,12 %
HAML
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 227,88 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

19:26 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
457,80 EUR -5,65 EUR -1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Leicht gelte dies auch für das organische Wachstum im zweiten Quartal./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
452,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
457,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,06%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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