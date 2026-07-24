Gerresheimer Aktie
Marktkap. 907,71 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Olivier Calvet passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Spezialverpackungshersteller an dessen aktualisierten Jahresausblick leicht an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass der Verkauf von Vermögenswerten den Bilanzdruck verringern und als Kurstreiber wirken könnte./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Sell
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,90 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
28,12 €
|Abst. Kursziel*:
-54,13%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
28,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-54,29%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|13:31
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|03.07.26
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|UBS AG
|03.07.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Gerresheimer Hold
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|01.07.26
|Gerresheimer Market-Perform
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|30.06.26
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|19.05.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
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|Deutsche Bank AG