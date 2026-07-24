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UBS AG

Gerresheimer Sell

13:31 Uhr
Gerresheimer Sell
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Olivier Calvet passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Spezialverpackungshersteller an dessen aktualisierten Jahresausblick leicht an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass der Verkauf von Vermögenswerten den Bilanzdruck verringern und als Kurstreiber wirken könnte./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Sell

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
28,12 €		 Abst. Kursziel*:
-54,13%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
28,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-54,29%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

13:31 Gerresheimer Sell UBS AG
03.07.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
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