Gerresheimer Aktie
Marktkap. 896,66 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe den wegen einer Untersuchung der Bilanzierung deutlich verspäteten Jahres- und Konzernabschluss für 2025 vorgelegt und zudem die Ziele für 2026 gesenkt, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Hold
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,80 €
|Abst. Kursziel*:
-17,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,06%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|10:46
|Gerresheimer Hold
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|10:46
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
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|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
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|UBS AG
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10:46
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG