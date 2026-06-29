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Symbol GRRMF

Deutsche Bank AG

Gerresheimer Hold

10:46 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe den wegen einer Untersuchung der Bilanzierung deutlich verspäteten Jahres- und Konzernabschluss für 2025 vorgelegt und zudem die Ziele für 2026 gesenkt, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,80 €		 Abst. Kursziel*:
-17,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,06%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

10:46 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Group EQS-AFR: Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Publication of the 2025 financial statements on June 29, 2026 / Annual General Meeting on September 1, 2026 / Adjustment of the 2026 guidance
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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