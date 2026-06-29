Deutsche Bank AG

Gerresheimer Hold

10:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe den wegen einer Untersuchung der Bilanzierung deutlich verspäteten Jahres- und Konzernabschluss für 2025 vorgelegt und zudem die Ziele für 2026 gesenkt, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG