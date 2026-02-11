Bernstein Research

Gerresheimer Underperform

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts einer erneuten Verschiebung des Geschäftsberichts von 25,68 auf 18,90 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Underperform" wegen der anhaltenden Unsicherheit, was die Bilanzierungsprobleme betreffe. Anleger sollten sich anderswo umsehen, solange die Bilanz nicht von der Aufsichtsbehörde geprüft, auditiert und zertifiziert werde./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 10:00 / UTC

