DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Hermès-Aktie gefragt: Stärkeres Wachstum als erwartet - Wechselkurse belasten aber
Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück?
Gerresheimer Aktie

19,75 EUR +1,04 EUR +5,56 %
STU
Marktkap. 939,49 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

15:41 Uhr
Gerresheimer AG
19,75 EUR 1,04 EUR 5,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts einer erneuten Verschiebung des Geschäftsberichts von 25,68 auf 18,90 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Underperform" wegen der anhaltenden Unsicherheit, was die Bilanzierungsprobleme betreffe. Anleger sollten sich anderswo umsehen, solange die Bilanz nicht von der Aufsichtsbehörde geprüft, auditiert und zertifiziert werde./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 10:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
18,90 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
19,30 €		 Abst. Kursziel*:
-2,07%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
19,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,30%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

15:41 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
12:16 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
11.02.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
11.02.26 Gerresheimer Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

finanzen.net Interne Regelverstöße Gerresheimer-Aktie verliert 31 Prozent: Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschoben Gerresheimer-Aktie verliert 31 Prozent: Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschoben
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt schlussendlich zurück
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Payrolls geben DAX kaum Impuls - Gerresheimer schwach
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Gerresheimer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt zurück
TraderFox Stocks in Action: Wacker Chemie, Gerresheimer, Siemens Energy, Schott Pharma und Verbio.
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer fällt am Mittwochmittag tief
Dow Jones Gerresheimer-Aktie bricht nach Verschiebung von Konzernabschluss ein
EQS Group EQS-News: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
