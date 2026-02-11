Gerresheimer Aktie
Marktkap. 939,49 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts einer erneuten Verschiebung des Geschäftsberichts von 25,68 auf 18,90 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Underperform" wegen der anhaltenden Unsicherheit, was die Bilanzierungsprobleme betreffe. Anleger sollten sich anderswo umsehen, solange die Bilanz nicht von der Aufsichtsbehörde geprüft, auditiert und zertifiziert werde./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 10:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Underperform
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
18,90 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
19,30 €
|Abst. Kursziel*:
-2,07%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
19,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,30%
|
Analyst Name:
Delphine Le Louet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
