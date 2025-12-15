DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.392 -0,4%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.473 +1,3%Euro 1,1749 +0,0%Öl 58,85 -2,5%Gold 4.303 -0,1%
Marktkap. 968,5 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 25,60 auf 25,68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Die Gerresheimer-Aktie sieht sie trotz der leichten Kurszielanhebung aufgrund der unklaren Wachstumsaussichten im Bereich Spezialglas als wenig vielversprechend an./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,68 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
26,44 €		 Abst. Kursziel*:
-2,87%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
26,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,68%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

21:21 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
10.12.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
09.12.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
