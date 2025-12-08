Gerresheimer Aktie
Marktkap. 856,59 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem "Report" eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Er habe bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Pharmaverpackungshersteller mit seiner Informationsarbeit nicht gerade glänze, schrieb Olivier Calvet am Dienstagnachmittag. So fehlten Information zu genauen Kreditbedingungen sowie mit Blick auf den Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts. Allerdings sei die Stimmung der Anleger für die Aktie auch schon auf einem Mehrjahrestief angekommen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
25,66 €
|Abst. Kursziel*:
13,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
25,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|09.12.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG