Gerresheimer Aktie

25,86 EUR +0,92 EUR +3,69 %
STU
Marktkap. 856,59 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
UBS AG

Gerresheimer Neutral

09:31 Uhr
Gerresheimer AG
Gerresheimer AG
25,86 EUR 0,92 EUR 3,69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem "Report" eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Er habe bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Pharmaverpackungshersteller mit seiner Informationsarbeit nicht gerade glänze, schrieb Olivier Calvet am Dienstagnachmittag. So fehlten Information zu genauen Kreditbedingungen sowie mit Blick auf den Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts. Allerdings sei die Stimmung der Anleger für die Aktie auch schon auf einem Mehrjahrestief angekommen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,66 €		 Abst. Kursziel*:
13,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
25,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

09.12.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
Nachrichten zu Gerresheimer AG

dpa-afx Analystenstimmen SCHOTT Pharma-Aktie erneut mit Rekordtief: Downgrades belasten - auch Gerresheimer-Titel fällt SCHOTT Pharma-Aktie erneut mit Rekordtief: Downgrades belasten - auch Gerresheimer-Titel fällt
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt letztendlich
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX stärker
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester
finanzen.net SCHOTT Pharma-Aktie mit Rekordtief: Prognose bleibt hinter Markterwartungen zurück
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus
finanzen.net MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr gekostet
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer AG: Change in the Supervisory Board
