DAX 25.188 +1,3%ESt50 6.073 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6745 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.295 +1,6%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 5.061 -0,5%
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Gerresheimer Aktie

19,43 EUR +0,72 EUR +3,85 %
STU
Marktkap. 939,49 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Deutsche Bank AG

Gerresheimer Hold

12:16 Uhr
Gerresheimer AG
19,43 EUR 0,72 EUR 3,85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Spezialverpackungspartner der Pharmabranche habe für einen Schock gesorgt mit Gewinnwarnung für 2025, weiteren Bilanzierungsproblemen und Abschreibungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwa 5 Prozent unter dem Konsens./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,32 €		 Abst. Kursziel*:
75,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,99%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

12:16 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
11.02.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
11.02.26 Gerresheimer Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

finanzen.net Interne Regelverstöße Gerresheimer-Aktie verliert 31 Prozent: Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschoben Gerresheimer-Aktie verliert 31 Prozent: Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschoben
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt schlussendlich zurück
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Payrolls geben DAX kaum Impuls - Gerresheimer schwach
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Gerresheimer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt zurück
TraderFox Stocks in Action: Wacker Chemie, Gerresheimer, Siemens Energy, Schott Pharma und Verbio.
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer fällt am Mittwochmittag tief
Dow Jones Gerresheimer-Aktie bricht nach Verschiebung von Konzernabschluss ein
EQS Group EQS-News: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
