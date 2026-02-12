thyssenkrupp Aktie
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Thyssenkrupp habe das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem gemischten Bild im ersten Quartal eröffnet, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe etwas über dem Konsens gelegen. Operativ habe sich damit eine Stabilisierung auf weiterhin konjunkturbedingt gedämpftem Niveau gezeigt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
