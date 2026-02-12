DAX 24.915 +0,3%ESt50 5.985 -0,4%MSCI World 4.530 +0,3%Top 10 Crypto 8,8255 +6,1%Nas 22.722 +0,6%Bitcoin 58.063 +4,1%Euro 1,1879 +0,1%Öl 67,62 +0,1%Gold 5.013 +1,8%
Marktkap. 7,64 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

DZ BANK

thyssenkrupp Halten

18:06 Uhr
thyssenkrupp Halten
thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG
10,53 EUR -0,24 EUR -2,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Thyssenkrupp habe das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem gemischten Bild im ersten Quartal eröffnet, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe etwas über dem Konsens gelegen. Operativ habe sich damit eine Stabilisierung auf weiterhin konjunkturbedingt gedämpftem Niveau gezeigt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DZ BANK thyssenkrupp Halten 18:06 Uhr

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
10,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
10,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

