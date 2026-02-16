DAX25.178 +0,7%Est506.067 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.920 ±-0,0%Euro1,1843 -0,1%Öl69,19 +2,7%Gold4.930 +1,1%
Medienbericht

thyssenkrupp-Aktie im Plus: Materials Services könnte noch 2026 verselbstständigt werden

18.02.26 13:33 Uhr
thyssenkrupp-Aktie legt zu: Offenbar IPO oder Verkauf von Materials Services im Gespräch | finanzen.net

thyssenkrupp könnte sein Werkstoffhandelsgeschäft Materials Services nach einem Bericht von Reuters noch in diesem Jahr verselbstständigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,14 EUR 0,46 EUR 4,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Möglich sei unter anderem eine Abspaltung, ein Börsengang oder ein Verkauf, zitiert die Nachrichtenagentur drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Geprüft werde auch die Änderung der Rechtsform von Material Services in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). So könnte der Mutterkonzern bei einem Teilverkauf die Kontrolle über das Geschäft behalten. Bereits im Herbst sei ein Börsengang denkbar, sagte ein Insider, sofern die Sparte ihre Performance verbessere.

"Wir sind zuversichtlich, dass Materials Services erfolgreich an den Kapitalmarkt gebracht werden kann - auch in einem herausfordernden Umfeld", kommentierte ein Sprecher von thyssenkrupp die Informationen. Wann dies genau geschehe, mache man wie bei jeder geplanten Transaktion auch vom Marktumfeld abhängig. Klar sei, dass der Konzern eine Verselbstständigung der Sparte anstrebe. "In welcher Struktur dies geschehen kann, werden wir sorgfältig prüfen", so der Sprecher.

Der Markt im Werkstoffhandel biete Potenzial für Konsolidierung, fügte er hinzu. Dies begreife man als Chance für Materials Services. Die Strukturanpassungen seien abgeschlossen, mit einer deutlich verbesserten Kostenbasis sei Material Services gut im Markt aufgestellt. Für den Wettbewerber Klöckner & Co hat Worthington Steel ein Übernahmeangebot in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar vorgelegt.

thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez will den Ruhrkonzern in eine Finanzholding mit eigenständig operierenden Gesellschaften umbauen. TKMS und Nucera sind bereits an die Börse gebracht worden, mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel International wird über einen Verkauf der Stahlsparte Steel Europe verhandelt.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,36 Prozent fester bei 11,09 Euro.

DOW JONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
08:01thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:01thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
04.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK

