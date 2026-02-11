DAX 25.072 +0,9%ESt50 6.076 +0,7%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5670 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,66 +0,0%Gold 5.073 -0,2%
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 7,32 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Hold

08:51 Uhr
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp AG
12,28 EUR 0,02 EUR 0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Tommaso Castello am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,90 €		 Abst. Kursziel*:
5,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,79%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:51 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
04.02.26 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.02.26 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

dpa-afx Restrukturierungskosten thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Vormittag nach
finanzen.net Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt schlussendlich nach
dpa-afx thyssenkrupp nucera-Aktie veriert: Schwächer ins neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag kräftig
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Should Value Investors Buy ThyssenKrupp (TKAMY) Stock?
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
