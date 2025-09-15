thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,55 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Mit dem Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel habe ein strategischer Käufer die Bühne betreten, schrieb Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei eine interessante Entwicklung, allerdings gebe es noch keine finanziellen Details./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:02 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,31 €
|Abst. Kursziel*:
10,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
|
Analyst Name:
Christian Obst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
