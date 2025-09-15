DAX 23.329 -1,8%ESt50 5.372 -1,3%Top 10 Crypto 15,95 -0,3%Dow 45.756 -0,3%Nas 22.350 +0,0%Bitcoin 98.092 +0,0%Euro 1,1864 +0,8%Öl 68,47 +1,5%Gold 3.688 +0,2%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: UBS bestätigt Rating und Kursziel - fair bewertet
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 6,55 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

thyssenkrupp Buy

19:01 Uhr
thyssenkrupp Buy
thyssenkrupp AG
11,27 EUR 0,41 EUR 3,78%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Mit dem Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel habe ein strategischer Käufer die Bühne betreten, schrieb Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei eine interessante Entwicklung, allerdings gebe es noch keine finanziellen Details./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:02 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,31 €		 Abst. Kursziel*:
10,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
Analyst Name:
Christian Obst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

17:51 thyssenkrupp Halten DZ BANK
18.08.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 thyssenkrupp Verkaufen DZ BANK
14.08.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
