HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thilo Kleibauer am Mittwoch. Das operative Ergebnis im Geschäftsjahr liege allerdings leicht unter seiner Schätzung./rob/bek/ag

