CEWE Stiftung Aktie

101,80 EUR +0,80 EUR +0,79 %
STU
Marktkap. 720,93 Mio. EUR

KGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
WKN 540390

ISIN DE0005403901

Symbol CEWCF

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

09:51 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
CEWE Stiftung & Co. KGaA
101,80 EUR 0,80 EUR 0,79%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thilo Kleibauer am Mittwoch. Das operative Ergebnis im Geschäftsjahr liege allerdings leicht unter seiner Schätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,40 €		 Abst. Kursziel*:
38,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
101,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,52%
Analyst Name:
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

09:51 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
24.02.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
04.12.25 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
13.11.25 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
13.11.25 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

dpa-afx Ziele erreicht CEWE-Aktie in Rot: Umsatz und operativer Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft gesteigert CEWE-Aktie in Rot: Umsatz und operativer Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft gesteigert
dpa-afx ROUNDUP: Cewe profitiert von starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie etwas leichter
EQS Group EQS-News: CEWE: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-News: CEWE: Further increase in turnover and earnings in 2025, all targets achieved
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
