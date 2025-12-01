DAX 23.901 +0,9%ESt50 5.719 +0,4%MSCI World 4.411 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,05 +0,5%Gold 4.188 -0,4%
Top News
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
CEWE Stiftung Aktie

101,20 EUR +0,40 EUR +0,40 %
STU
Marktkap. 713,86 Mio. EUR

KGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
WKN 540390

ISIN DE0005403901

Symbol CEWCF

13:54 Uhr
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
101,20 EUR 0,40 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um fast 5 Prozent gesteigert, beim EBIT aber auch aufgrund von Einmaleffekten einen deutlichen Rückgang verbucht. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel marginal, bestätigt aber das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei das Unternehmen auf Kurs, die Ziele 2025 wieder zu erreichen. Entscheidend dafür werde wie immer die Entwicklung im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Hier erwarte das Management im Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen, angesichts des vor allem mengengetriebenen Umsatzwachstums der ersten drei Quartale einen hohen Operating-Leverage-Effekt. Wie stark der Skaleneffekt ausfallen könne, habe sich in der Vergangenheit bereits wiederholt und dabei besonders deutlich im Zuge der „Corona-Sonderkonjunktur“ 2020 gezeigt. Der Analyst sei sowohl für das Schlussquartal als auch für die künftige weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Zudem bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 66,6 Prozent zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell grundsolide aufgestellt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel minimal auf 142,00 Euro (zuvor: 143,00 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.12.2025, 13:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 04.12.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102504
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: CEWE

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
101,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,59%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
101,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,32%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

13:54 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
13.11.25 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
13.11.25 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
03.09.25 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
14.08.25 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

StockXperts CEWE: Rekordumsatz erzielt CEWE: Rekordumsatz erzielt
Aktien-Global CEWE: Rekordumsatz erzielt
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net So schätzen die Analysten die CEWE Stiftung-Aktie im November 2025 ein
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net XETRA-Handel SDAX liegt zum Start im Minus
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
dpa-afx CEWE-Aktie fester: Fotodienstleister bestätigt Jahresziele
dpa-afx ROUNDUP: Fotodienstleister Cewe setzt aufs Weihnachtsgeschäft
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: CEWE confirms its 2025 annual targets with strong Q3 turnover
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
