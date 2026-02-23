DAX25.004 +0,1%Est506.120 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -3,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.729 -1,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,34 -0,2%Gold5.161 -1,3%
Ziele erreicht

CEWE-Aktie in Rot: Umsatz und operativer Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft gesteigert

24.02.26 12:17 Uhr
CEWE-Aktie leichter: Starkes Weihnachtsquartal sorgt für höheren operativen Gewinn | finanzen.net

Der Fotodienstleister CEWE hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
101,20 EUR -1,20 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Saisonspitze zu Weihnachten hat den starken Jahresendspurt getragen", sagte CEWE-Chef Thomas Mehls laut einer Mitteilung am Dienstag.

Wer­bung

Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen in Oldenburg mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten 835 bis 865 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen des Managements liegt. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, beim operativen Gewinn aber im Mittel mehr auf dem Zettel stehen.

Die Aktie des im Kleinwerteindex SDAX gelisteten Unternehmens gab zuletzt um 0,2 Prozent nach auf 101,80 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.

Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research attestiert dem Fotodienstleister ein solides Jahresviertel. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr habe die Konsensschätzung allerdings leicht verfehlt. CEWE sei auf einem guten Weg, ein stetiges und profitables Wachstum fortzusetzen. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei am unteren Ende der langfristigen Bewertungsspanne "hochattraktiv".

Wer­bung

Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. Im Schlussquartal verdiente CEWE auch diesmal den Großteil seines Jahresergebnisses. Die vollständigen Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen.

Die CEWE-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,20 Prozent im Minus bei 101,80 Euro.

/err/mis

OLDENBURG (dpa-AFX)

