CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 708,2 Mio. EURKGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die Ziele erreicht und auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um fast 4 Prozent gesteigert. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei das Umsatzwachstum im Schlussquartal mit 2,6 Prozent niedriger als in den drei Vorquartalen ausgefallen. Dies könne laut GSC aber auf Vorzieheffekte im Fotofinishing in das saisonbedingt normalerweise eher schwächere dritte Quartal zurückzuführen sein. Angesichts der durch umfangreiche Marketinginvestitionen weiter ausgebauten, hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als kundenorientierter, zuverlässiger Premium-Anbieter im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing bleibe der Analyst für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Einen wichtigen Faktor bilde dabei die von der aktiven Einbindung der Beschäftigten getragene Innovationsstärke des Unternehmens. Nachdem das vorläufige Zahlenwerk fast exakt den Schätzungen von GSC entsprochen habe, seien nur minimale Adjustierungen an den Prognosen vorgenommen worden. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 142,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.03.2026, 14:45 Uhr)
Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 02.03.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102560
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Kaufen
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
GSC Research GmbH
|Kursziel:
142,00 €
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
95,80 €
|Abst. Kursziel*:
48,23%
|Rating vorher:
n/a
|Kurs aktuell:
99,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,43%
|
Analyst Name:
Jens Nielsen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|14:54
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|25.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|13.11.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|14:54
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|25.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|13.11.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|14:54
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|25.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|13.11.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09.05.14
|CEWE Stiftung Halten
|Bankhaus Lampe KG
|22.02.06
|CEWE Stiftung verkaufen
|Nord LB
|03.04.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.01.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|26.07.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|25.05.21
|CEWE Stiftung Halten
|GSC Research GmbH