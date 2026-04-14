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Marktkap. 646,57 Mio. EUR

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Symbol CEWCF

Baader Bank

CEWE StiftungCo Buy

13:31 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister sei ein grundsolides Unternehmen mit einer gesunden Bilanz und einer starken Dividendenhistorie, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Allerdings gebe es keinen kurzfristigen Kurstreiber. Für einen Kurssprung nach oben könnte freilich ein Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck sorgen. Die Sparte leide aber aktuell unter der insgesamt schwachen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland. Unternehmen hielten ihre Werbeaktivitäten zurück oder reduzierten diese./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 12:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,70 €		 Abst. Kursziel*:
28,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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