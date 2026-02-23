DAX 24.970 -0,1%ESt50 6.105 -0,1%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.569 -2,1%Euro 1,1785 +0,0%Öl 71,54 +0,1%Gold 5.167 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
Jetzt investieren? - Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum & Co. weiter im Ausverkauf Jetzt investieren? - Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum & Co. weiter im Ausverkauf
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CEWE Stiftung Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
101,80 EUR +0,20 EUR +0,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 720,93 Mio. EUR

KGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 540390

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005403901

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEWCF

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

11:31 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
101,80 EUR 0,20 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Thilo Kleibauer attestierte dem Fotodienstleister am Dienstag ein solides Jahresviertel. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr habe die Konsensschätzung allerdings leicht verfehlt, hieß es in einer Studie. Die Bewertung der Aktie sei "hochattraktiv"./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,00 €		 Abst. Kursziel*:
38,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
101,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,52%
Analyst Name:
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

11:31 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
04.12.25 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
13.11.25 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
13.11.25 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
03.09.25 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

dpa-afx Ziele erreicht CEWE-Aktie in Grün: Umsatz und operativer Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft gesteigert CEWE-Aktie in Grün: Umsatz und operativer Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft gesteigert
EQS Group EQS-News: CEWE: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-AFR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-News: CEWE: Further increase in turnover and earnings in 2025, all targets achieved
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
CEWE Stiftung & Co. KGaA zu myNews hinzufügen