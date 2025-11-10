CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 668,62 Mio. EURKGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Fotodienstleisters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Die Umsatzentwicklung sei zwar solide gewesen, die Gewinne hätten aber enttäuscht. Optimistisch seien derweil die Signale für das so wichtige Weihnachtsgeschäft./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:52 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
97,30 €
|Abst. Kursziel*:
29,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,10%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|11:46
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:21
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|03.09.25
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:46
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:21
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|03.09.25
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:46
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:21
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|03.09.25
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09.05.14
|CEWE Stiftung Halten
|Bankhaus Lampe KG
|22.02.06
|CEWE Stiftung verkaufen
|Nord LB
|03.04.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.01.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|26.07.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|25.05.21
|CEWE Stiftung Halten
|GSC Research GmbH