Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
CEWE Stiftung Aktie

97,60 EUR +0,70 EUR +0,72 %
STU
Marktkap. 668,62 Mio. EUR

KGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
NEU
WKN 540390

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005403901

Symbol CEWCF

Baader Bank

11:46 Uhr
CEWE Stiftung & Co. KGaA
97,60 EUR 0,70 EUR 0,72%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Fotodienstleisters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Die Umsatzentwicklung sei zwar solide gewesen, die Gewinne hätten aber enttäuscht. Optimistisch seien derweil die Signale für das so wichtige Weihnachtsgeschäft./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:52 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,30 €		 Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,10%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

11:46 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
11:21 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
03.09.25 CEWE Stiftung Kaufen GSC Research GmbH
14.08.25 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
14.08.25 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
mehr Analysen

