CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 668,62 Mio. EURKGV 11,96 Div. Rendite 2,76%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen sei im Bereich Photofinishing stark gewachsen, schrieb Thilo Kleibauer am Donnerstag. Angesichts der vielversprechenden mittelfristigen Aussichten bleibe es bei seiner Kaufempfehlung. Die Aktien seien äußerst attraktiv und deutlich unter dem historischen Durchschnitt bewertet./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
97,50 €
|Abst. Kursziel*:
43,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,44%
|
Analyst Name:
Thilo Kleibauer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
