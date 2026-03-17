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DZ BANK

Talanx Kaufen

15:46 Uhr
Talanx Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Talanx von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 123 auf 125 Euro angehoben. Analyst Thorsten Wenzel lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Rekordergebnis des Versicherers im Geschäftsjahr 2025 sowie den kräftigen Dividendenanstieg, der allerdings immer noch einer bescheidenen Ausschüttungsquote von 37,5 Prozent entspreche. Das Gewinnziel für das laufende Jahr hält Wenzel für "konservativ, zumindest wenn böse Überraschungen durch Kapitalmarktturbulenzen oder außergewöhnliche Großschäden ausbleiben"./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:47 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Kaufen

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
111,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
111,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

15:46 Talanx Kaufen DZ BANK
08.12.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Earnings forecast 2026: Talanx expects consolidated net income of approximately EUR 2.7 billion for the financial year 2026
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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