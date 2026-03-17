Talanx Aktie
Marktkap. 28,5 Mrd. EURKGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Talanx von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 123 auf 125 Euro angehoben. Analyst Thorsten Wenzel lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Rekordergebnis des Versicherers im Geschäftsjahr 2025 sowie den kräftigen Dividendenanstieg, der allerdings immer noch einer bescheidenen Ausschüttungsquote von 37,5 Prozent entspreche. Das Gewinnziel für das laufende Jahr hält Wenzel für "konservativ, zumindest wenn böse Überraschungen durch Kapitalmarktturbulenzen oder außergewöhnliche Großschäden ausbleiben"./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:43 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:47 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Kaufen
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
111,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
111,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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