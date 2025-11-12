Talanx Aktie
Marktkap. 28,46 Mrd. EURKGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Großschäden glänzten durch Abwesenheit und das Gewinnziel für 2025 habe der Versicherer erneut erhöht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Halten
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
113,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
114,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Talanx AG
|15:21
|Talanx Halten
|DZ BANK
|08:36
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|15:21
|Talanx Halten
|DZ BANK
|08:36
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|08:36
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.01.18
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.17
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.17
|Talanx Sell
|Baader Bank
|21.09.17
|Talanx Sell
|Baader Bank
|14.08.17
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|15:21
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK