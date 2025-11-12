DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Talanx Aktie

Kaufen
Verkaufen
Talanx Aktien-Sparplan
114,20 EUR +1,10 EUR +0,97 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,46 Mrd. EUR

KGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TLX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TLX1005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNXXF

DZ BANK

Talanx Halten

15:21 Uhr
Talanx Halten
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
114,20 EUR 1,10 EUR 0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen zum dritten Quartal von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Großschäden glänzten durch Abwesenheit und das Gewinnziel für 2025 habe der Versicherer erneut erhöht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Halten

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
113,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
114,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

15:21 Talanx Halten DZ BANK
08:36 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Talanx Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Talanx AG

finanzen.net Optimismus Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet Talanx-Aktie in Grün: 2025 noch mehr Gewinn erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 138 Euro
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
dpa-afx ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet noch mehr Gewinn - Aktie legt zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
Dow Jones Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag
dpa-afx Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn
Dow Jones Talanx hebt Gewinnprognose für 2025 erneut an
Dow Jones Talanx erwartet 2026 Konzerngewinn von rund 2,7 Mrd Euro
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Earnings forecast 2026: Talanx expects consolidated net income of approximately EUR 2.7 billion for the financial year 2026
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Talanx achieves quarterly result of EUR 604 million
EQS Group EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Talanx AG zu myNews hinzufügen