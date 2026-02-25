Diageo Aktie
Marktkap. 47,76 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt, das operative Ergebnis sei aber besser gewesen, schrieb Mitch Collett in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,90 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,10 £
|Abst. Kursziel*:
11,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,19 £
|Abst. Kursziel aktuell:
10,56%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|12:46
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:46
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:46
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.