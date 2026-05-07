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Marktkap. 67,09 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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Symbol RNMBF

Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

08:01 Uhr
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Der Rüstungskonzern müsse den gewaltigen Auftragsbestand in Umsatzwachstum ummünzen, um wieder vermehrt Anleger an der Börse anzuziehen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem müsse das Unternehmen Großaufträge im Geschäft mit "traditionellen" Rüstungsgütern ergattern, um die Sorgen der Anleger hinsichtlich des Einflusses der sich veränderten, modernen Kriegsführung zu mildern. Beides dürfte aber noch etwas dauern, mindestens bis zu den Halbjahreszahlen im August. Langfristig blieben die Perspektiven gut./rob/mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.308,00 €		 Abst. Kursziel*:
56,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.290,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,89%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.032,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:01 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
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07.05.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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