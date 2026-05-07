Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2050 Euro belassen. Der Rüstungskonzern müsse den gewaltigen Auftragsbestand in Umsatzwachstum ummünzen, um wieder vermehrt Anleger an der Börse anzuziehen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem müsse das Unternehmen Großaufträge im Geschäft mit "traditionellen" Rüstungsgütern ergattern, um die Sorgen der Anleger hinsichtlich des Einflusses der sich veränderten, modernen Kriegsführung zu mildern. Beides dürfte aber noch etwas dauern, mindestens bis zu den Halbjahreszahlen im August. Langfristig blieben die Perspektiven gut./rob/mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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