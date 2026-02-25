DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8455 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
HSBC Aktie

HSBC Hold

HSBC Hold
HSBC Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen und der Ausblick lasse dem Konsens Spielraum nach oben, schrieb Robert Noble in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,76 £		 Abst. Kursziel*:
-12,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Noble 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

12:06 HSBC Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Neutral UBS AG
25.02.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 HSBC Overweight Barclays Capital
25.02.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

