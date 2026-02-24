HSBC-Aktie im Aufwind: Ergebnis trotz Sonderbelastungen besser als erwartet
Die britische Bank HSBC ihren operativen Gewinn dank guter Geschäfte mit der Verwaltung von Vermögen wohlhabender Leute 2025 gesteigert.
Der um Währungs- und Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar (31 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte die HSBC am Dienstag in Hongkong und London mit. Wegen Sonderbelastungen wie der Abschreibung auf eine Beteiligung in China sank das Ergebnis vor Steuern hingegen um rund sieben Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet.
Die Aktie der Großbank, die den Großteil ihres Geldes in Asien verdient, dreht am Mittwoch nach einem schwachen Start an der Börse in Hongkong ins Plus und gewinnt zeitweise 3,4 Prozent auf 139,90 HKD.
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX)
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com