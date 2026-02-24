DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1806 +0,3%Öl71,25 +0,1%Gold5.187 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat! Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dank Vermögensverwaltung

HSBC-Aktie im Aufwind: Ergebnis trotz Sonderbelastungen besser als erwartet

25.02.26 07:39 Uhr
HSBC-Aktie legt in Hongkong klar zu: HSBC überrascht mit starken Zahlen - trotz Gegenwind | finanzen.net

Die britische Bank HSBC ihren operativen Gewinn dank guter Geschäfte mit der Verwaltung von Vermögen wohlhabender Leute 2025 gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
15,06 EUR 0,04 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der um Währungs- und Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar (31 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte die HSBC am Dienstag in Hongkong und London mit. Wegen Sonderbelastungen wie der Abschreibung auf eine Beteiligung in China sank das Ergebnis vor Steuern hingegen um rund sieben Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet.

Wer­bung

Die Aktie der Großbank, die den Großteil ihres Geldes in Asien verdient, dreht am Mittwoch nach einem schwachen Start an der Börse in Hongkong ins Plus und gewinnt zeitweise 3,4 Prozent auf 139,90 HKD.

/zb/stw/mis

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
08:21HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
08:11HSBC OverweightBarclays Capital
08:06HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01HSBC HoldJefferies & Company Inc.
05.02.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:11HSBC OverweightBarclays Capital
27.11.2025HSBC OverweightBarclays Capital
29.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
28.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:21HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
08:06HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01HSBC HoldJefferies & Company Inc.
05.02.2026HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026HSBC HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen