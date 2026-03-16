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Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

08:01 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1190 auf 1360 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein hob angesichts der positiven Überraschung beim Zinsüberschuss und den Gebühren im vergangenen Quartal seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Bank an, wie er am Montagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Auch bei den Aktienrückkäufen erwartet er nun mehr als bisher. Die Unsicherheit durch den Konflikt im Nahen Osten stehe allerdings einem weiteren mittelfristigen Kursanstieg der Aktie im Weg./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,60 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,96 £		 Abst. Kursziel*:
13,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:01 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
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