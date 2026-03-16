HSBC Aktie
Marktkap. 234,73 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1190 auf 1360 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein hob angesichts der positiven Überraschung beim Zinsüberschuss und den Gebühren im vergangenen Quartal seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Bank an, wie er am Montagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Auch bei den Aktienrückkäufen erwartet er nun mehr als bisher. Die Unsicherheit durch den Konflikt im Nahen Osten stehe allerdings einem weiteren mittelfristigen Kursanstieg der Aktie im Weg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,60 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,96 £
|Abst. Kursziel*:
13,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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