HSBC Aktie
Marktkap. 248,34 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,78%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Aman Rakkar am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei HSBC seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Overweight
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,93 £
|Abst. Kursziel*:
8,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aman Rakkar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|09:21
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Neutral
|UBS AG