Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nordex-Aktie klettert: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland Nordex-Aktie klettert: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
HSBC Aktie

14,96 EUR +0,24 EUR +1,63 %
STU
13,39 CHF +0,21 CHF +1,59 %
BRX
Marktkap. 248,34 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,78%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Barclays Capital

HSBC Overweight

09:21 Uhr
HSBC Overweight
HSBC Holdings plc
14,96 EUR 0,24 EUR 1,63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Aman Rakkar am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei HSBC seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,93 £		 Abst. Kursziel*:
8,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

09:21 HSBC Overweight Barclays Capital
03.03.26 HSBC Neutral UBS AG
03.03.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

