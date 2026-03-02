HSBC Aktie
Marktkap. 261,93 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,77%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 1309 auf 1404 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele der Bank für 2026 und 2028 lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Montagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Die HSBC gehe die richtigen Schritte. Napier sieht aber zunächst kaum Kurspotenzial./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,04 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,73 £
|Abst. Kursziel*:
10,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
12,65 £
|Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
