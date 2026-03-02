DAX 23.767 -3,5%ESt50 5.784 -3,4%MSCI World 4.490 -0,9%Top 10 Crypto 8,6920 +2,2%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.442 -2,4%Euro 1,1602 -0,7%Öl 82,69 +5,9%Gold 5.264 -1,1%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.700 Punkten-- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
DEUTZ-Aktie von schwachem Umfeld belastet: Warburg Research hebt Ziel an
HSBC Aktie

14,48 EUR -0,78 EUR -5,11 %
STU
12,65 GBP -0,67 GBP -5,06 %
LSE
Marktkap. 261,93 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,77%
WKN 923893

ISIN wurde kopiert
ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
Symbol HBCYF

UBS AG

HSBC Neutral

11:06 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
14,48 EUR -0,78 EUR -5,11%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 1309 auf 1404 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele der Bank für 2026 und 2028 lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Montagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Die HSBC gehe die richtigen Schritte. Napier sieht aber zunächst kaum Kurspotenzial./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,04 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
12,73 £		 Abst. Kursziel*:
10,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
12,65 £		 Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

11:06 HSBC Neutral UBS AG
09:36 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Rentables HSBC-Investment? FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt zum Start ab
finanzen.net HSBC-Aktie: Experten empfehlen HSBC im Februar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Freitagshandel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100 aktuell: Am Mittag Gewinne im FTSE 100
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt zum Handelsstart zu
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In HSBC Holdings 5 Years Ago Would Be Worth Today
Business Times HSBC opens wealth centre at Singapore Land Tower amid premium pivot
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why HSBC (HSBC) is a Great Choice
Benzinga HSBC Dismisses &#39;SaaSpocalypse&#39; Fears Amid $1 Trillion Sell-Off, Says &#39;Software Is Already Eating AI&#39;
Financial Times HSBC board earns almost £1mn more despite botched chair search
Business Times HSBC kicks off Singapore insurance business sale, eyes over US$1 billion value: sources
Business Times Asia’s biggest banks line up bids for HSBC assets in Indonesia
Business Times European shares close at record high on HSBC boost, easing AI disruption fears
