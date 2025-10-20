DAX 24.223 -0,2%ESt50 5.674 -0,1%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 14,77 -5,4%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.684 -2,4%Euro 1,1617 -0,3%Öl 61,16 +0,4%Gold 4.264 -2,1%
11,34 EUR +0,14 EUR +1,25 %
STU
9,86 GBP +0,16 GBP +1,69 %
LSE
Marktkap. 192,04 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar hob in der am Dienstag vorliegenden Analyse die Schätzungen für die Großbank an. Rakkar begründet dies mit stärkeren Aussichten für die Zinseinkünfte nebst wahrscheinlichen Impulsen aus einer vollständigen Integration der Hang Seng Bank./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Overweight

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,85 £		 Abst. Kursziel*:
21,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,86 £		 Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

10:46 HSBC Overweight Barclays Capital
17.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 HSBC Neutral UBS AG
10.10.25 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
