HSBC Aktie
Marktkap. 192,04 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar hob in der am Dienstag vorliegenden Analyse die Schätzungen für die Großbank an. Rakkar begründet dies mit stärkeren Aussichten für die Zinseinkünfte nebst wahrscheinlichen Impulsen aus einer vollständigen Integration der Hang Seng Bank./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 03:00 / GMT
Zusammenfassung: HSBC Overweight
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,85 £
|Abst. Kursziel*:
21,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,86 £
|Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
|
Analyst Name:
Aman Rakkar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,28 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
