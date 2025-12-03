DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
HSBC Aktie

12,32 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
10,71 GBP -0,03 GBP -0,31 %
LSE
Marktkap. 210,38 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1050 Pence belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,50 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
10,73 £		 Abst. Kursziel*:
-2,11%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
10,71 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,97%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,00 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

11:56 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Neutral UBS AG
02.12.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HSBC Overweight Barclays Capital
21.11.25 HSBC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag stärker
Dow Jones HSBC-Aktie in Rot: Brendan Nelson zum Chairman ernannt
dpa-afx HSBC macht Brendan Nelson zum neuen Verwaltungsratschef
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
Zacks Top Analyst Reports for HSBC, Abbott & Shell
Zacks BOE Stress Test 2025: Have BCS, HSBC & Others Proved Resilience?
Business Times HSBC names Brendan Nelson chairman in surprise move
Business Times HSBC names Brendan Nelson chairman in surprise move
Financial Times HSBC appoints Brendan Nelson as chair after chaotic search
Benzinga A Look Into HSBC Holdings Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks HSBC Collaborates With Mistral AI to Boost Generative AI Usage
Financial Times HSBC chief pledges to be ‘ruthless’ in elevating bank to top 5 status
