HSBC Aktie
Marktkap. 210,38 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1050 Pence belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
10,50 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
10,73 £
|Abst. Kursziel*:
-2,11%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
10,71 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,97%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,00 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|11:56
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
