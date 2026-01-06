DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.482 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.455 -0,6%Bitcoin 78.245 +0,1%Euro 1,1649 -0,3%Öl 61,61 +2,0%Gold 4.449 -0,2%
HSBC Aktie

Marktkap. 240,8 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1050 Pence belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,50 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
11,94 £		 Abst. Kursziel*:
-12,08%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
11,95 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,16%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,00 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

