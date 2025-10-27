DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
11,60 EUR +0,14 EUR +1,22 %
STU
10,89 CHF +0,17 CHF +1,56 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 197,83 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

Barclays Capital

HSBC Overweight

09:16 Uhr
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
11,60 EUR 0,14 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Overweight" belassen. Die Großbank habe stark abgeliefert, schrieb Aman Rakkar am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er sieht gerade seinen überdurchschnittlichen Optimismus für den Zinsüberschuss über 2025 hinaus bestätigt./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Overweight

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,29 £		 Abst. Kursziel*:
16,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:36 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 HSBC Overweight Barclays Capital
17.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Dow Jones Gerichtsverfahren HSBC-Aktie: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage senkt Gewinn HSBC-Aktie: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage senkt Gewinn
dpa-afx ROUNDUP: HSBC erhöht 2025er-Ziele leicht - Madoff-Rückstellung belastet Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 950 Pence
dpa-afx HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
Dow Jones HSBC-Aktie gibt nach: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt
finanzen.net Börse Europa in Grün: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus
Business Times HSBC is bullish on 2025 despite hit from Madoff provision
Financial Times HSBC profits fall 14% as bank takes hit from Madoff lawsuit provision
Zacks HSBC Set to Announce Q3 Earnings: Here's What to Expect
Financial Times HSBC expects $1.1bn hit from legal fight over Madoff’s Ponzi scheme
Business Times HSBC to book US$1.1 billion provision after Luxembourg court ruling in Madoff case
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning HSBC Holdings Stock In The Last 5 Years
Business Times HSBC launches ‘entrepreneurial wealth proposition’ in Singapore
Zacks HSBC or NRDBY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen