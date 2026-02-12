DZ BANK

Philips Kaufen

11:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Philips von 25 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos lobte am Dienstag das starke Schlussquartal 2025 des Medizintechnikkonzerns und auch den "gelungenen Kapitalmarkttag". Der Turnaround sei in Sicht. Werde die Lage von vor drei Jahren mit dem Soll-Zustand bis 2028 verglichen, zeichne sich "ein Gewinner der Zukunft" ab./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com