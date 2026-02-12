DAX 24.851 +0,2%ESt50 5.987 +0,1%MSCI World 4.507 +0,0%Top 10 Crypto 8,7040 -1,2%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.267 -1,6%Euro 1,1844 -0,1%Öl 68,35 -0,3%Gold 4.921 -1,4%
Philips Aktie

26,07 EUR +0,30 EUR +1,16 %
STU
23,73 CHF -0,26 CHF -1,07 %
BRX
Marktkap. 24,6 Mrd. EUR

KGV 24,60
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

11:26 Uhr
Philips N.V.
26,07 EUR 0,30 EUR 1,16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Philips von 25 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos lobte am Dienstag das starke Schlussquartal 2025 des Medizintechnikkonzerns und auch den "gelungenen Kapitalmarkttag". Der Turnaround sei in Sicht. Werde die Lage von vor drei Jahren mit dem Soll-Zustand bis 2028 verglichen, zeichne sich "ein Gewinner der Zukunft" ab./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips Kaufen

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
26,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
26,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Philips N.V. zu myNews hinzufügen