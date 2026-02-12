Philips Aktie
Marktkap. 24,6 Mrd. EURKGV 24,60
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Philips von 25 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos lobte am Dienstag das starke Schlussquartal 2025 des Medizintechnikkonzerns und auch den "gelungenen Kapitalmarkttag". Der Turnaround sei in Sicht. Werde die Lage von vor drei Jahren mit dem Soll-Zustand bis 2028 verglichen, zeichne sich "ein Gewinner der Zukunft" ab./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Kaufen
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
26,17 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
26,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
